Постпред рф в ООН заявил о новой «угрозе» со стороны Украины

По словам небензи, зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего «заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение.

Российские оккупанты обнаружили в Украине беспилотники, которые могут «распространять комаров, зараженных опасными вирусами».



Об этом заявил постоянный представитель россии в Организации объединенных наций василий небензя, информирует Украинская правда.

По его словам, еще в марте на территории Херсонской области российские войска обнаружили «три беспилотника, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов».

Как сказал небензя, в США запатентировали дрон, способный распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

«В соответствии с описанием такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего «заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника», — заявил постпред рф в ООН.

Он отметил, что «подобное заражение военнослужащих противника в военном отношении дало бы значительный эффект». При этом, по словам небензи, рф получила документы о «распространении опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов».

В Офисе президента Украины (ОП) уже отреагировал на данные заявления. В частности, руководитель ОП Андрей Ермак сравнил заявления постпреда рф в ООН с «информацией» о готовящемся подрыве Украиной «грязной бомбы».

«Боевые комары, грязные бомбы… Лечить там пациентов уже поздно. Нужно вернуть их в палату под названием россия и изолировать», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

Как сообщал Курсор, представитель минобороны США ответил на несколько основных вопросов, связанных с действиями армии рф и попыток военных предводителей россиян раздувать тему с «грязной бомбой».

Также Курсор информировал о том, что эксперт объяснил, зачем рф запустила фейк о «грязной бомбе» в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!