Напряженность в Иудее и Самарии: лидеры ХАМАСа ответили на призыв США

Лидеры ХАМАСа заявили: «Мы не будем молчать о Бен-Гвире и Смотриче».

Ливанская газета Al-Akhbar сообщила сегодня утром, что ХАМАС отклонил предложение США о разрядке напряженности в Иудее и Самарии. Делегация, возглавляемая главой политического крыла ХАМАСа Исмаилом Хание, заявила об этом во время встречи с высокопоставленными представителями египетской разведки в Каире. За два дня до этого в Каире с аналогичным визитом также находилась делегация палестинской террористической организации «Исламский джихад».

Представители ХАМАСа подчеркнули: «Мы не будем молчать о продолжающемся переходе противником красной линии». Они призвали Египет «оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил провокации Палестинской автономии».

Согласно отчету Al-Akhbar, египетские официальные лица выразили стремление к спокойствию в регионе Иудеи и Самарии и заявили, что президент США Джо Байден оказывает давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, чтобы тот не предпринимал шагов, которые могут привести к эскалации насилия.

Делегация ХАМАСа также, как сообщается, заявила, что «эскалацию вызывает политика оккупационного и экстремистского правительства», и далее указала, что «палестинцы ощущают степень угрозы в свете намерений врага пересечь красные линии».

Они также представили обзор недавних операций ЦАХАЛа в Дженине в ответ на недавнее нападение на синагогу в Иерусалиме.

В то же время организация возложила вину за недавнее насилие и напряженность на действующее правительство. «Движение решило, что не будет молчать о действиях двух министров-экстремистов Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича по отношению к мечети Аль-Акса, против заключенных и против палестинцев в Иудее и Самарии».

«Мы не будем молчать о плане иудаизации Иерусалима, изгнании палестинцев и разрушении их домов, — заявила делегация ХАМАС. — Американский план призван нанести ущерб сопротивлению в Иудее и Самарии и усилить силы безопасности оккупации. В свете преступлений Израиля невозможно говорить об урегулировании ситуации на оккупированных территориях».

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