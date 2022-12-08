Население Южной Кореи «помолодеет» на несколько лет: как это возможно

В Южной Корее парламент принял закон, который отменил «корейский возраст», являющийся традиционной южнокорейской системой подсчета возраста.

Об этом сообщает ВВС.

Согласно официальным документам, систему отменят уже с июня следующего года, и заменят стандартной международного образца. Вследствие этого некоторые южнокорейцы «помолодеют» на один или два года.

«Когда люди обнаружат, что они на год или два моложе, это окажет положительное влияние на общество», ‒ заявил глава министерства законодательства Южной Кореи Ли Ван Гю.

«Корейский возраст» предполагает, что сразу после рождения ребенку начисляют один год жизни, и каждое прохождение лунного Нового года, а не даты дня рождения, добавляет один год к возрасту. Таким образом, человек, который родился в конце двенадцатого месяца, в новый год уже считается 2-летним, хотя он родился лишь несколько дней или недель назад.

По мнению экспертов, жители сохранили эту систему из-за сильной культуры иерархии в Южной Корее. Для местного населения возраст имеет огромное значение во взаимодействии друг с другом. Международную систему внедрили в Южной Корее с 1960 года, но ее используют лишь для медицинских и юридических целей.

Ещё одной традиционной системой, применяющейся для определения возраста, с которого разрешено употреблять алкоголь и покупать сигареты, является система, в рамках которой при рождении ребенку все ещё ноль лет, но каждый последующий год прибавляется 1 января.

В итоге сейчас в этой азиатской стране используют три системы счисления возраста. Чиновники считают, что изменение законодательства изменит ненужные социально-экономические издержки.

С помощью нового закона хотят устранить путаницу при оказании гражданам различных услуг. Власть также обещает широко способствовать продвижению новой возрастной системы, чтобы она могла прижиться.

Профессор права в университете Чунганг в Сеуле Ким Чон Квон считает, что для серьезных изменений нужны есть необходимость не только в административных мерах, но и общественных усилиях «по разрушению культуры, основанной на рангах».

«Курсор» сообщал, что Минфин отменил таможенные пошлины на товары из Южной Кореи.