Нашествие клопов наблюдается в одном из популярнейших городов Европы

В Париже заявили о нашествии клопов, что вызывает серьезные опасения, что кровососущие насекомые могут покусать тех, кто будет принимать участие в Олимпийских играх следующим летом.

Об этом пишет NBC.

Кадры существ, ползающих по высокоскоростным поездам и парижскому метро, ​​распространились в социальных сетях, и многие сообщают о клопах в кинотеатрах и даже в аэропорту Шарля де Голля.

После того, как сообщения достигли самых высоких правительственных уровней, министр транспорта Клементе Бон заявил в пятницу, что обсудит этот вопрос с транспортными операторами на следующей неделе.

Пообещав «успокоить и защитить» путешественников, пользующихся системами общественного транспорта, Бон заявил в Twitter, что операторы «будут эффективнее действовать для обслуживания клиентов».

Его сообщение появилось на следующий день после того, как заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар написал письмо от имени мэрии французской столицы, призывая премьер-министра Элизабет Борн принять меры по борьбе с «бедствием».

«Государству необходимо срочно разработать план действий против этого бедствия, поскольку Франция готовится принять Олимпийские и Паралимпийские игры в 2024 году», — написал Грегуар.

French authorities start efforts to exterminate bedbugs from public transport, cinemas and other public places with Paris Olympics less than a year away pic.twitter.com/p5P5ZKFRwX

— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 30, 2023