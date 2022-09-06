«Настоящая война»: экс-депутат госдумы рассказал, кто может занять место Шойгу

Как сообщает западная пресса, путин отстранил министра обороны рф шойгу. Причина – отсутствие успехов в войне против Украины.

Британская разведка сообщала, что глава кремля путин* отстранил министра обороны рф шойгу от командования войсками.

Впрочем, публично путин этого не сделает, потому что такое кадровое решение может негативно для рф повлиять на ход ее войны в Украине.

Об этом рассказал российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин в эфире ТСН.

Ранее сообщалось, что на место шойгу претендует глава росгвардии золотов, и между ними в кремле уже идет настоящая война.

Фейгин рассказал, что шойгу действительно попал в немилость путина. Он не захватил Украину через 2-3 дня. Хотя действительно собирался это сделать.

«Он присылал Резникову ультиматум. Впрочем, я не знаю, как Резников ему ответил. Наверное, судя по тому, что там люди креативные, могли ответить весело», — сказал правозащитник.

Фейгин отметил, что путин не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход событий. В частности, публично министра обороны рф он сейчас не будет менять.

«Сказать ему: «Слушай, поезжай на дачу и сиди там. Можешь иногда выступить на коллегиуме «Армия-2022″, но не лезь». Это будет выгоднее, чем менять его сейчас», — считает Фейгин.

Он добавил, что это может вызвать волну вопросов в разных пабликах. У российского общества возникнет мнение, что что-то идет не так.

По словам российского правозащитника, претендующий на должность министра обороны золотов пишет с ошибками. Он едва окончил школу, а заявление о принятии на работу переписывал 4 раза. «Золотов после армии работал на АЗЛК, на конвейере стоял. Мозг практически ребенка», – добавил оппозиционер.

Фейгин также рассказал, что потом золотов был охранником собчак, а впоследствии последовал за путиным.

Он уже генерал, но человек без образования. Российский правозащитник не видит никакого смысла в том, чтобы менять «шило на мыло».

«Впрочем, не стоит пытаться понять их кадровые решения. Мы думаем рационально, а у них свой, понятный только им образ мышления. Поэтому может ли он сменить шойгу на золотова? Наверное, да. Но я даю на это 5%», — сказал Фейгин.

Российский правозащитник подытожил, что, скорее всего, пути дождется завершения «спецоперации» в каком бы виде и когда бы оно ни было, и только тогда отправит шойгу в отставку.

Напомним, как сообщает западная пресса, путин отстранил министра обороны рф шойгу. Причина – отсутствие успехов в войне против Украины. В разведке добавили, что российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс рф остановился.

Как сообщал Курсор, в конце августа высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимости в создании единой армии Европейского союза нет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!