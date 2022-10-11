НАТО готово к ядерной угрозе рф

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс готов к ядерной угрозе рф.
Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».
«Последствия будут самые серьезные при любом применении рф ядерного оружия, включая территории Украины», – сказал Столтенберг.
Также «Курсор» сообщал, что Зеленский призвал страны G7 создать воздушный щит для Украины.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!