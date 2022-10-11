Зеленский призвал страны G7 создать воздушный щит для Украины

Украинский лидер также предлагает разместить миссию международных наблюдателей (миротворцев) на границе Украины с беларусью.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает страны Запада создать воздушный щит для украинского государства в связи с последними ракетными атаками со стороны российской федерации*.

Об этом он заявил во время онлайн встречи стран G7.

По словам Зеленского, уже второй день Украина страдает от массированных российских ракетных ударов.

«Со вчерашнего дня враг применил уже более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, включая иранские «Шахиды». И каждые десять минут я получаю уведомление о применении врагом иранских «Шахидов», — сказал украинский лидер.

По его словам, Киев нуждается в оборонной поддержке.

«Воздушный щит для Украины. Это часть гарантий безопасности, являющихся элементом нашей формулы мира. Когда Украина получит достаточно современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанет работать», — сказал Зеленский.

Он также предложил разместить миссию международных наблюдателей (миротворцев) на границе Украины с беларусью, чтобы предотвратить любые провокации со стороны белорусского лидера александра лукашенко.

Кроме того, Зеленский считает необходимым ввести санкции против энергосектора рф в ответ на удары по Украине, а также требует наказать россию за псевдореферендумы и аннексию украинской территории.

Как сообщал Курсор, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все поврежденные армией рф объекты будут восстановлены. Также он сообщил, что из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины, 43 сбиты, а среди 24 беспилотников – сбито 13.

Также Курсор писал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!