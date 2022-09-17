Наводнение в Италии: более десяти погибших

Из-за стихии пока не могут вернуться в свои дома 150 человек, власти не исключают нового этапа эвакуации.

Число погибших в результате наводнения в итальянском регионе Марке достигло 11 человек.

Об этом сообщает издание ANSA.

Отмечается, что одиннадцатым погибшим оказался 47-летний мужчина, которого наводнение застало в дороге — мощным потоком воды машину смыло в реку. До сих пор ищут 8-летнюю девочку и 56-летнюю женщину, которую непогода тоже застала в автомобиле.

Из-за наводнения пока не могут вернуться в свои дома 150 человек, не исключают новых эвакуаций.

Мэр муниципалитета Сеинигалия призвал людей оставаться дома и переместиться на верхние этажи, поскольку ожидаются новые ливни и ситуация может снова стать опасной.

Из предосторожности все торговые центры в окрестностях закрыли, не функционируют и некоторые местные дороги.

Как сообщал Курсор, с середины июня около тысячи человек погибли и более 30 миллионов остались без крова в Пакистане из-за муссонных дождей.

Более половины жертв приходится на Белуджистан и южную провинцию Синд, где 234 и 306 человек погибли соответственно в результате рекордных дождей, которые затронули полмиллиона домов по всей стране.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отложил свою официальную поездку в Великобританию. Он обратился за финансированием к дружественным странам и международным организациям в связи с сильнейшим за последние десятилетия наводнением.

«Продолжающийся ливень вызвал опустошение по всей стране. Потери, которые еще предстоит задокументировать, сопоставимы с разрушительными наводнениями 2010 года», — написал Шариф в Твиттере.

Как сообщал Курсор, в июле по меньшей мере 18 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в южной иранской провинции Фарс.

Халил Абдоллахи, глава департамента кризисного управления провинции, сообщил, что проливные дожди в районе деревни Солтан Шахбаз в Эстахбане вызвали наводнение с плотины Родбал.