Назван лучший город 2022 года по версии Euromonitor International

Каждый город по-своему уникален и прекрасен, у него есть своя история, памятные места и особая атмосфера. Но согласно исследованию Euromonitor International, лучшим городом 2022 года является Париж.

Об этом сообщает Dailymail.

Столица Франция стала лидером рейтинга ТОП-100 лучших городов. Париж уже второй год подряд удерживает эту планку. На втором месте находится Дубай (ОАЭ), а на ним следует Амстердам (Нидерланды) и Мадрид (Испания).

На пятом месте находится Рим (Италия), а далее идет Лондон (Великобритания), Мюнхен (Германия), Берлин (Германия), Барселона (Испания) и Нью-Йорк (США).

Аналитики формировали рейтинг с точки зрения туризма, устойчивого развития, экономических показателей, здоровья и безопасности, а также устойчивости.

«Курсор» писал ранее, что на нашей планете существует множество увлекательных мест, которые приманивают путешественников своей архитектурой, живописными пейзажами, экзотикой, но есть и такие, что привлекают своей историей и мрачной атмосферой. Во многих странах есть города-призраки, в которые туристы отправляются за новыми эмоциями и памятными кадрами.

Еще мы писали, что отправляясь в путешествие, хочется чувствовать себя комфортно и в безопасности, особенно на фоне напряженной обстановки в мире. Эксперты компании Berkshire Hathway Travel Protection проанализировали данные опросов, а также мировых индексов преступности, и создали рейтинг самых безопасных стран, куда можно отправиться в следующем году.