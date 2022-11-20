Названы самые безопасные города мира для путешествий в 2023 году

Рейтинг основан на результатах опроса и данных мировых индексов безопасности и преступности.

Отправляясь в путешествие, хочется чувствовать себя комфортно и в безопасности, особенно на фоне напряженной обстановки в мире. Эксперты компании Berkshire Hathway Travel Protection проанализировали данные опросов, а также мировых индексов преступности, и создали рейтинг самых безопасных стран, куда можно отправиться в следующем году.

Об этом сообщает TraveloffPath.com.

На первом месте находится Рейкьявик (Исландия). Город захватывает своей природной красотой, в частности ледниками и северным сиянием. Самая большая опасность для туристов здесь — обледеневшие улицы в зимний период.

Вторую строчку занимает Копенгаген (Дания). Этот скандинавский город богат на различные достопримечательности, но единственный его минус — дороговизна. Это место для отдыха не из самых дешевых.

Тройку лидеров рейтинга замыкает Монреаль (Канада). Он славится своими музыкальными фестивалями, культурой и считается безопасным, как для пляжного, так и для активного и зимнего отдыха.

На четвертом месте — Амстердам (Нидерланды). Пожалуй, единственная опасность в городе — велосипедисты, потому что между ними и пешеходами происходят частые столкновения. А в целом Амстердам захватывает свой архитектурой, культурой и историей.

Пятая строчка досталась городу Сеул (Южная Корея). Там зафиксирован низкий уровень преступности, но туристам советуют опасаться мест с массовым скоплением людей. В остальном Сеул поражает своей технологичностью, культурой и большим количеством исторических достопримечательностей.

«Курсор» писал ранее, что популярный туристический журнал Condé Nast Traveler провел опрос среди читателей и на основе их результатов сформировал рейтинг стран, которые выбирают для туризма и отдыха.