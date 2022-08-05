Назван самый полезный продукт для быстрого восстановления после коронавируса

Восстановление организма после коронавирусной болезни включает в себя несколько составляющих, в том числе — и изменение рациона питания.

Известный врач Александр Мясников рассказал, что нужно включить в рацион людям, которые переболели ковидом, для быстрого восстановления.

Об этом пишет podrobnosti.

Эксперт подчеркнул, что после COVID-19 организм ежедневно должен получать достаточное количество жирных кислот омега-3, получить которые можно из нескольких продуктов.

Врач пояснил, что полиненасыщенные жирные кислоты влияют на организм пациента, который перенес коронавирусную болезнь, исключительно положительно. Омега-3 снижают риск воспалительных процессов в организме, а также считаются лучшим средством для борьбы с мерцательной аритмией.

Врач также подчеркнул, что эти жирные кислоты можно получить исключительно из морской рыбы, а не из речной. Однако и морская рыба может быть без омега-3, поскольку сейчас ее выращивают на специальных фермах и подкармливают опасными добавками.

Поэтому оптимальный выбор — филе дикой рыбы, например, из дикого лосося. В ней больше и омеги-3, и других питательных, полезных веществ.

«Курсор» писал ранее, что Минздрав Израиля изменил правила тестирования на COVID-19, теперь домашние тесты на антитела, выполненные с помощью видеозвонка, будут официально признанными.

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