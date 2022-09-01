Лапид позвонил Зеленскому: основные моменты телефонного разговора

Пресс-служба премьер-министра сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Украины. Сообщается, что Лапид выразил поддержку украинскому народу.

Телефонный разговор между премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся в четверг, 1 сентября.

По информации пресс-служба главы правительства Лапид поздравил Зеленского с 31-м Днем Независимости Украины, который отмечался 24 августа.

Также Лапид выразил поддержку украинскому народу во время войны с россией*. Премьер-министр выразил соболезнования в связи с погибшими и ранеными на войне и призвал к дипломатическому решению, «которое бы привело к прекращению боевых действий».

Известно, что Лапид вновь призвал граждан Израиля не приезжать в украинский город Умань во время осенних праздников, поскольку это небезопасно.

Ранее Курсор писал, что МИД Израиля призвал израильтян немедленно покинуть Украину. Со срочным сообщением к израильтянам, которые отправились в преддверии Рош ха-Шана в Умань, официально обратилось министерство иностранных дел.

Мы также сообщали, что Лапид и Нетаниягу поссорились после брифинга, посвященного ядерному соглашению с Ираном.Между премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу возникла ссора после того, как первый представил своему предшественнику брифинг по вопросам безопасности, который посвящен ядерному соглашению с Ираном.

Напомним, в Израиле задержали главу фирмы, торговавшей поддельными сертификатами строителей.

Кроме того, мы писали, про конфликт с учителями: Либерман заявил, что теперь в правительстве пройдут сокращения.

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