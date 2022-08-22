Названа дата оглашения имени нового премьера Великобритании

Имя следующего председателя Консервативной партии и премьер-министра Великобритании будет названо 5 сентября. Об этом сообщает Sky News. Отмечается, что победительница битвы за лидерство в Консервативной партии, которой, как ожидается, станет Лиз Трасс, будет представлена ​​на церемонии в 12:30 через две недели, объявил сопредседатель партии Эндрю Стефенсон. В письме депутатам-консерваторам и коллегам, озаглавленном «Объявление руководства: договоренности», он призвал их заранее подать заявку на билеты на мероприятие.

«Я рад подтвердить, что результат будет объявлен в 12:30 в понедельник, 5 сентября 2022 года, в центральном Вестминстерском зале, при этом участники должны занять свои места к 12:15», — написал Стивенсон.

«Коронация» нового лидера состоится в день, когда депутаты вернутся в Палату общин после летних каникул. При этом ожидается, что новый премьер-министр не сменит Бориса Джонсона в следующий же день, а 7 сентября поучаствует в дебатах с лидером лейбористов сэром Кейром Стармером во время «вопросов к премьер-министру».

Ранее Курсор сообщал, что 7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. При этом он заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый лидер.