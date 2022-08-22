Имя следующего председателя Консервативной партии и премьер-министра Великобритании будет названо 5 сентября.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что победительница битвы за лидерство в Консервативной партии, которой, как ожидается, станет Лиз Трасс, будет представлена на церемонии в 12:30 через две недели, объявил сопредседатель партии Эндрю Стефенсон.
В письме депутатам-консерваторам и коллегам, озаглавленном «Объявление руководства: договоренности», он призвал их заранее подать заявку на билеты на мероприятие.
«Я рад подтвердить, что результат будет объявлен в 12:30 в понедельник, 5 сентября 2022 года, в центральном Вестминстерском зале, при этом участники должны занять свои места к 12:15», — написал Стивенсон.
«Коронация» нового лидера состоится в день, когда депутаты вернутся в Палату общин после летних каникул. При этом ожидается, что новый премьер-министр не сменит Бориса Джонсона в следующий же день, а 7 сентября поучаствует в дебатах с лидером лейбористов сэром Кейром Стармером во время «вопросов к премьер-министру».
Ранее Курсор сообщал, что 7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. При этом он заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый лидер.
Джонсон также сообщил, что процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен начаться сейчас.
До этого Джонсон отвергал призывы уйти в отставку после многочисленных скандалов, но сдался после того, как более 50 министров разного ранга и их помощники-консерваторы покинули его правительство и сказали ему уйти.
Также Курсор информировал о том, что к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть причастна россия*, так как в Лондоне есть российское лобби.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!