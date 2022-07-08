К отставке Джонсона может быть причастна рф — экс-глава МИД Украины

Вчера Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

По словам бывшего главы МИД Владимира Огрызко, к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть причастна россия, так как в Лондоне есть российское лобби.

Об этом украинский дипломат сказал в комментарии 24 каналу.

Огрызко заявил, что в британском политическом истеблишменте есть люди, «которые были куплены москвой». Эти люди оказывают влияние на политику Лондона, получая деньги от рф.

По его мнению, в период премьерства Джонсона россия не потеряла своего влияния и намерена еще больше е задействовать давно заложенные «консервы».

«К сожалению, исключать российский след нельзя. Думаю, что эта история, безусловно, не обошлась без того, чтобы какие-то из тех «консерв» не начали действовать, отрабатывая задачи» — сказал дипломат.

Огрызко отметил, что неизвестно «сколько шпионов сидит в российском посольстве в Лондоне и во всех структурах россии в Великобритании». Эти люди «подрывают безопасность Британии изнутри. И это они иногда очень успешно делают, используя подкуп, шантаж или все вместе».

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке.

Курсор ранее писал, что в Украине отреагировали на отставку Бориса Джонсона. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одним из первых поддержал Украину в борьбе против российских захватчиков. В трудные времена всегда есть возможность проявить себя, считает Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины.

Также сообщалось, что названы главные кандидаты на пост нового премьер-министра Великобритании. После объявления об отставке Джонсона в сети появилось множество слухов и предположений о том, кто станет новым премьер-министром Великобритании. На данный момент самым вероятным назначением считают министра обороны Бена Уоллеса.

Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одним из первых поддержал Украину в борьбе против российских захватчиков.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!