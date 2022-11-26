Названа лучшая страна для романтического отдыха в 2022 году

Премию White Awards (международная премия в области свадебной индустрии) за лучшее направление для романтического отдыха в 2022 году получили Филиппины. Это райское местечко привлекает влюбленных пар и молодоженов со всего земного шара.

Об этом сообщает DIP.

Романтический тур на Филиппины интересен тем, что территорию государства омывают не только кристально чистые лагуны, там еще есть возможность найти безлюдный остров, чтобы уединиться и замечательно провести свой отпуск. Чтобы медовый месяц на островном государстве не был испорчен погодой, туристам советуют приезжать в разгар высокого сезона — с декабря по апрель.

В представительстве Департамента туризма Филиппин отметили, что для людей, которые предпочитают активный отдых, подойдет небольшой филиппинский остров Сиаргао, а вот парам, ищущим спокойный отдых, рекомендуют остров Боракай.

«Курсор» писал ранее, что сейчас организовать бюджетную поездку довольно сложная задача, поскольку растущая инфляция в мире негативно отражается на многих аспектах жизни, в том числе и на туризме. Но аналитики составили рейтинг стран, в которые можно отправиться в следующем году, увидеть множество достопримечательностей и потратить минимум средств.

Еще мы писали, что на нашей планете есть невероятное количество красивых и захватывающих мест, которые пользуются большой популярностью у туристов. Но из-за климатических изменений некоторые из них могут полностью исчезнуть.