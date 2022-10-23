Названа причина смерти актера, сыгравшего Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

Актер был нездоров в течение достаточно долгого времени до своей трагической смерти.

Согласно новому отчету, причина смерти всеми любимого актера Робби Колтрейна указана в свидетельстве о смерти как полиорганная недостаточность.

Звезда «Гарри Поттера» скончался 14 октября в возрасте 72 лет. Сообщается, что на момент смерти он страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей, диабета 2 типа, блокады сердца и ожирения.

Эти факторы в сочетании с органной недостаточностью в совокупности привели к его преждевременной смерти.

Бывшая жена Колтрейна Рона Геммелл зарегистрировала его смерть в Глазго, сообщает Daily Star.

Понятно, что он некоторое время был нездоров, что привело к его смерти.

Ходили слухи, что в начале этого года у него были серьезные проблемы со здоровьем после того, как он был вынужден отказаться от участия в лондонском Comic Con в июне по медицинским показаниям.

Колтрейн оставил после себя жену Геммелл, на которой он женился в 1999 году, сестру Энни Рэй и детей Спенсера, родившегося в 1992 году, и Алису, родившуюся в 1998 году.

Он был одним из самых любимых комиков Великобритании до того, как занялся актерским мастерством. Его первой крупной серьезной ролью была роль Фитца в драматическом сериале Cracker.

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