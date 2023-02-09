Названо количество российских военных, которые хотят добровольно сдаться украинцам в плен

В Украине почти год идет война, по сути, за существование самого украинского народа. И некоторые россияне четко осознают то, что на самом деле происходит.

Война, которую начала россия* против мирного украинского народа, показала всему миру, что из себя представляет российская федерация, ее высшего политическое и военное руководство, ее граждане. Некоторые российские военные задолго до своего участия в боевых действиях в Украине, осознают неизбежность собственного конца. А потому предпочитают сдаваться в плен. Благо, украинцы создали все условия для этого. Известно, что на сегодняшний момент более 7600 российских военных обратились в проект «Хочу жить» по поводу добровольной сдачи в украинский плен.

Об этом информирует Укринформ, ссылаясь на заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталью Костенко.

Зампостпред утверждает, на фоне слухов об очередной мобилизационной кампании в рф, некоторые военные по ту сторону конфликта стали более активно интересоваться возможностью сдаться в плен. Так, за январь сайт проекта посетили 5,6 млн пользователей, из которых 4,7 млн — из российской федерации. Пока они оставили более 7600 заявок на сдачу в плен.

«Пока российская пропаганда не извратила факты, хочу заверить, что содержание военнопленных, добровольно сдавшихся в рамках проекта, происходит в соответствии с положениями Женевских конвенций. По собственному желанию они могут потом вернуться домой в результате обмена или попросить убежища», — сообщила Костенко.

Ранее «Курсор» информировал, что в украинской разведке оценили шансы завершить войну с рф в 2023 году. Украинские военные заверили, что постараются максимально приблизить конец военных действий.

Напоминаем, что разведка США дала прогноз по развитию войны в Украине зимой. Аналитики уверенны, что уменьшение интенсивности боевых действий в Украине продлится несколько месяцев, и обе стороны готовятся к контрнаступлению после зимы

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!