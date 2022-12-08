Названо количество туристов, посетивших Катар за две недели ЧМ по футболу

Организаторы Мундиаля ожидают, что до конца турнира число гостей страны увеличится почти вдвое.

За первые две недели чемпионата мира по футболу в Катар прибыло более 765 тысяч туристов.

Об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Отмечается, что при этом Катар ожидает увеличения числа гостей. По прогнозам организаторов Мундиаля, до завершения чемпионата мира по футболу страну посетят около 1,2 миллиона человек.

Как сообщал Курсор, во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена продажа алкоголя на стадионах. Это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

Так, соответствующее объявление было сделано за два дня до старта Чемпионата мира-2022, который впервые пройдет в консервативной мусульманской стране со строгим контролем над алкоголем, употребление которого запрещено в общественных местах.

«После переговоров между властями страны-организатора и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других фан-направлениях и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с периметра стадионов», — заявили ФИФА.

Тем временем Ассоциация футбольных болельщиков Англии уже заявила, что это решение вызывает обеспокоенность по поводу способности Катара выполнить свои обещания приезжим фанам относительно «размещения, транспорта и культурных вопросов».

Как известно, ранее организаторы турнира Катара заявляли, что алкоголь на турнире будет широко доступен для болельщиков.

«Некоторые болельщики любят пиво на матче, а некоторые нет, но настоящая проблема — это разворот на последней минуте, который говорит о более широкой проблеме — полном отсутствии связи и понимания со стороны оргкомитета по отношению к болельщикам». — говорится в сообщении ассоциации.

Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.