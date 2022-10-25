Эмоции зашкаливают: украинские военные показали видео сбития российской крылатой ракеты

ВСУ сбили из ПЗРК «Игла» крылатую ракету, выпущенную армией российских захватчиков по населению Украины. Украинский боец спас не один десяток жизней всего за несколько минут.

Боец украинских военных сил сбил крылатую ракету, выпущенную российскими оккупантами по украинским мирным городам.

ВСУ выложили в сеть эмоциональное видео уничтожения ракеты из ПЗРК «Игла» (переносной зенитный ракетный комплекс).

18+ Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

Украинский военный не смог сдержать криков радости от попадания, возможно он именно в эту секунду спас жизни многих украинцев, поскольку ракеты нацелены в первую очередь на жилые районы городов.

Наш сайт также писал слова Михаэля Бродского, который рассказал, почему Израиль не согласится на поставки оружия Киеву.

Также мы сообщали, что в разведке Украины назвали вероятных преемников путина.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!