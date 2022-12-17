Названы лучшие места на планете для удаленной работы

Более 270 миллионов пользователей работают сейчас удаленно по всему миру.

Многие люди выбирают удаленную работу, поскольку она имеет преимущества, в частности можно выполнять задачи, находясь в любой точки мира. А в период коронавирусной инфекции все больше сотрудников перешли на «удаленку». В связи с этим, эксперты составили список мест, где фрилансерам будет работать комфортнее всего.

Об этом сообщает DIP.

В список попал Чиангмай (Таиланд), ведь в нем есть современные коворкинги, оживленные ночные рынки, удобная инфраструктура, вкусная кухня и живописные места.

Также цифровым кочевникам рекомендуют приезжать в Кангу (Бали). Это маленький прибрежный городок, в котором царит расслабленная и спокойная атмосфера, есть бюджетное жилье, красивые храмы и чистые пляжи.

Если Кангу не подходит, то можно отправиться на Убуд, который также находится на острове Бали. Там для сотрудников, работающих удаленно, есть все удобства: первоклассные кафе, коворкинги и красивая природа.

В этом списке есть и Бангкок — столица Таиланда. Город сочетает в себе очертание старины и последние достижения современного мира. Там туристу доступны комфортные коворкинги, крупные торговые центры, удобная транспортная система и многое другое.

Для «удаленки» еще подойдет Хошимин (Вьетнам). Это одно из лучших мест для цифровых кочевников, которые только начинают свое путешествие, потому что во Вьетнаме в целом дешево. В городе можно найти доступное жилье, вкусную еду и места, где можно подключиться к интернету.

Среди других мест, которые подойдут для фрилансеров, выделяют Буэнос-Айрес (Аргентина) и Будапешт, (Венгрия).

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