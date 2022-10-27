Названы объемы гумпомощи Израиля Украине после полномасштабного вторжения рф

Кроме государственной помощи, в Израиле были созданы волонтерские центры, собирающие средства для украинцев. Многие израильские семьи приняли у себя беженцев.

Израиль с начала полномасштабного вторжения российской федерации* в Украину оказывает Киеву гуманитарную помощь.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Так, по подсчетам издания «Слово и дело», за время войны 6 тысяч украинцев получили медицинскую помощь в полевом госпитале «Блестящая звезда». В то же время десятки пациентов были доставлены в Израиль на лечение. Также медпомощь получат 20 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Кроме того, Израиль предоставляет украинцам медоборудование и лекарства. В частности передано 85 тысяч тактических аптечек, 4 бронированных кареты скорой помощи и 15 тонн лекарств и медицинского оборудования.

Помимо этого, для экстренных и гражданских служб переданы 3 500 шлемов, 1 000 противогазов, 2 000 бронежилетов, 6 генераторов, десятки систем для фильтрации и очищения воздуха и сотни костюмов для разминирования.

Также Израиль передал Украине более 100 тысяч продуктовых наборов и более 200 тысяч бутылей питьевой воды.

В то же время в Еврейском университете гарантировали стипендии, бесплатное обучение и проживание для украинских студентов и ученых. Также было принято решение о трудоустройстве и базовой соцстраховке для украинских беженцев.

В Израиле психологи служб МВД Украины прошли обучение по программе «Israel Trauma Coalition». Более тысячи украинских семей помог израильский волонтерский центр помощи беженцам.

Как сообщал Курсор, Израиль готов поставлять Украине нелетальное оружие. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог во время визита в США. По его словам, существуют ограничения, не позволяющие поставлять Украине определенные системы ПВО.

«Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать», — заявил Герцог, заверив, что «везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь».

Также Курсор информировал о том, что Украина получила израильские системы для перехвата дронов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!