Названы области Украины, где россия хочет нанести сокрушительный удар по жилым кварталам

Практически год идет война между Украиной и россией. Весь мир готовится перейти эту черту, и оказаться во втором году самого масштабного противостояния в Европе после Второй мировой войны.

Украинские власти недавно утвердили обновленный список территорий, на которых возможны в ближайшем будущем активные боевые действия в Украине. Армия российской федерации* готовится нанести самый сильный в их понимании удар, и надеются, что это даст хоть какой-то результат за все 12 месяцев так называемом «специальной военной операции».

Список потенциально небезопасных регионов включает в себя восемь областей, в которые включили Черниговскую и Сумскую области. Населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях также были включены в этот перечень немного ранее. Подробнее об этом информирует 24 Канал.

Украинские власти просят людей был максимально осторожными в тех регионах, реагировать на сигналы воздушной тревоги и, на всякий случай, подготовить вещи и документы для экстренной эвакуации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявил, что существует вероятность нового массированного ракетного удара в ближайшее время, который оккупанты могут нанести 23-24 февраля. Однако он уверен, что новая атака не повлияет на исход войны, и Украина обязательно победит.

Ранее «Курсор» информировал, что в агентстве Fitch спрогнозировали ход войны между Украиной и рф в 2023 году. В агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между странами в рамках ее нынешних широких параметров. И сейчас нет никаких предпосылок к тому, что решить конфликт можно дипломатическим путем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!