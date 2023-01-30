Названы самые гостеприимные города мира в 2023 году

Лучше всего принимают путешественников в итальянском городе Полиньяно-а-Маре, говорят эксперты.

Популярный сервис по бронированию жилья для туристов Booking.com составил рейтинг самых гостеприимных городов мира, которые стоит посетить в 2023 году.

Об этом пишет Travel Off Path.

Эксперты издания объяснили, что пока некоторые переполненные туристами города совсем не заинтересованы в нашествии гостей, а другие города более закрыты для посторонних из-за культурных различий, есть те, кто всегда радушно принимает путешественников.

Самым гостеприимным городом признали Полиньяно-а-Маре в Италия, в первую тройку также попали Хуалянь Сити, Тайвань и Сан-Себастьян в Испании. Сразу за ними расположились немецкий Дрезден и литовский Клайпеда.

В первую десятку также попали Йорк (Великобритания). Ушуайя (Аргентина), Порту-де-Галиньяс (Бразилия), 9. Мехико (Мексика) и Голд-Кост (Австралия).

Курсор ранее рассказывал, что по версии Traveler Review Awards 2023, проведенной сайтом Booking, город Акко был признан самым гостеприимным в Израиле. На пару лет он терял это звание, но благодаря усилиям, снова оказался в лидерах.

Также в 2023 году израильский отель «The Jaffa» был включен в «Золотой список» Condé Nast Traveler — престижного журнала о путешествиях по роскоши и стилю жизни.