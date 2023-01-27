Названы самые переоцененные туристами города мира

Есть множество популярных городов, которые мечтают посетить туристы со всего мира. Но вот нередко их сильно перехваливают, поэтому многие путешественники, тратя свои средства и время, оказываются в итоге разочарованными.

Об этом пишет The Independent.

Эксперты сформировали рейтинг таких городов, предупреждая туристов, что локации, которые они мечтают посетить немного переоценены и стоит хорошенько подумать, прежде чем туда отправляться. Список был сформирован на основе отзывов путешественников на разных платформах.

Лидером такого рейтинга оказался Бангкок. Около 16,6 процента людей отметили, что ощутили разочарование после посещения столицы Таиланда, особенно улицей Каосан. На втором месте оказался турецкий курорт Анталия (16,5 процента), больше всего туристов не впечатлил расхваленный аквапарк Water Planet. И третье место досталось Сингапуру (15,8 процента), в частности туристы были разочарованы посещением торговой улицы Orchard Road.

Еще в десятке оказался Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Мюнхен (Германия), Римини (Италия), а также Майами (США), Токио (Япония) и Мумбаи (Индия).

«Курсор» писал ранее, что, отправляясь в другую страну на отдых или по рабочим моментам, хочется чувствовать себя в безопасности. Аналитики глобальной краудсорсинговой базы данных Numbeo представили рейтинг стран с высоким показателем в данном вопросе.

Еще мы писали, что туристическая отрасль начинает восстанавливаться после пандемии и ожидается, что в 2023 году люди будут больше путешествовать за границу. В связи с этим, эксперты назвали лучшие направления, куда можно отправиться на отдых.