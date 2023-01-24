Эксперты опубликовали список самых безопасных стран мира

Отправляясь в другую страну на отдых или по рабочим моментам, хочется чувствовать себя в безопасности. Аналитики глобальной краудсорсинговой базы данных Numbeo представили рейтинг стран с высоким показателем в данном вопросе.

Об этом сообщается на сайте Numbeo.

Всего в списке Индекса безопасности внесены 142 страны, при этом на вершине хит-парада уже пять лет остается одно государство — и это Катар. Далее идет ОАЭ, Тайвань, остров Мэн и пятерку лидеров замыкает Оман. Также к самым безопасным странам мира относится Армения, Япония, Швейцария и Бахрейн.

А вот лидером в списке самых безопасных городов для туристов стал Абу-Даби (ОАЭ), далее идет Доха (Катар), Тайбэй (Тайвань, Китай), Аджман (ОАЭ) и Шарджа (ОАЭ).

«Курсор» писал ранее, что в 2022 году туристическая сфера в мире начала понемногу восстанавливаться, многие страны отметили коронавирусные ограничения, поэтому желающих отправиться в путешествие стало больше. В связи с этим платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые популярные туристические направления на текущий год.

Еще мы писали, что Европа богата на разные красивые места и достопримечательности, которые пользуются огромной популярностью среди туристов. Но если вы, наоборот, ходите сбежать куда-то от городской суеты, шума и насладиться невероятными пейзажами, тогда эксперты составили список островов на любой вкус и бюджет, где можно уединиться.

Напомним, что многие люди выбирают удаленную работу, поскольку она имеет преимущества, в частности можно выполнять задачи, находясь в любой точки мира. А в период коронавирусной инфекции все больше сотрудников перешли на «удаленку». В связи с этим, эксперты составили список мест, где фрилансерам будет работать комфортнее всего.