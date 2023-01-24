Названы самые популярные туристические направления на 2023 год

В 2022 году туристическая сфера в мире начала понемногу восстанавливаться, многие страны отметили коронавирусные ограничения, поэтому желающих отправиться в путешествие стало больше. В связи с этим платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые популярные туристические направления на текущий год.

И лидером списка стал Дубай (ОАЭ), который привлекает иностранных гостей уникальной архитектурой, чистыми пляжами, приятным климатом и различными развлечениями. На втором месте оказался остров Бали (Индонезия), Лондон (Великобритания), Рим (Италия) и Париж (Франция). Всего в список попали 25 туристических направлений по всему миру.

В категории «Трендовые направления — мир» лидером списка стала Куба, за ней следует Хойан (Вьетнам), Маврикий, Сиемреап (Камбоджа) и Чиангмай (Таиланд).

Кроме того, были объявлены победители в категориях «Лучшие природные направления» (Маврикий) и «Лучшие гастрономические направления» (Рим, Италия).

«Курсор» писал ранее, что Европа богата на разные красивые места и достопримечательности, которые пользуются огромной популярностью среди туристов. Но если вы, наоборот, ходите сбежать куда-то от городской суеты, шума и насладиться невероятными пейзажами, тогда эксперты составили список островов на любой вкус и бюджет, где можно уединиться.

Еще мы писали, что Испания входит в список стран, пользующихся большой популярностью среди туристов, особенно их привлекает Барселона, которая является центром новых тенденций в мире культуры, моды и гастрономии. Но с текущего года власти решили увеличить размер туристического налога.