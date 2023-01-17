Популярный город Европы решил увеличить туристический налог

Испания входит в список стран, пользующихся большой популярностью среди туристов, особенно их привлекает Барселона, которая является центром новых тенденций в мире культуры, моды и гастрономии. Но с текущего года власти решили увеличить размер туристического налога.

Об этом пишет Turist.delfi.

Первое увеличение запланировано на апрель, с начала месяца посетители города должны будут заплатить сбор в размере 2,75 евро за ночь вместо 1,75 евро. А второе повышение произойдет в 2024 году, тогда плата вырастет до 3,25 евро.

Но помимо туристического налога, на данный момент туристы, посещающие Барселону, должны еще платить дополнительный сбор в бюджет региона. Его сумма варьируется в зависимости от типа размещения и взимается только с официального туристического жилья.

«Курсор» писал ранее, что туристическая отрасль начинает восстанавливаться после пандемии и ожидается, что в 2023 году люди будут больше путешествовать за границу. В связи с этим, эксперты назвали лучшие направления, куда можно отправиться на отдых.

Еще мы писали, что туристическая сфера в Израиле начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса. В 2022 году Израиль посетили более 2 миллионов иностранных туристов, в текущем году страна планирует привлечь еще больше гостей.