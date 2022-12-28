«Не будет пушечным мясом»: Китай сделал громкое заявление о конфронтации с Тайванем

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил в среду, что Пекин считает, что соотечественники из Тайваня откажутся служить «пушечным мясом» для местных сепаратистских сил.

Выступая на очередной пресс-конференции, китайский чиновник также призвал к «полному воссоединению родины» после того, как местные власти Тайваня решили продлить обязательную военную службу с четырех до 12 месяцев.

Что касается стратегии Южной Кореи в отношении Индо-Тихоокеанского региона, которая была одобрена Вашингтоном после объявления ранее в тот же день, Ван сказал, что Китай выступает против «эксклюзивных» региональных групп и надеется, что Сеул будет работать с Пекином «для содействия здоровому и стабильному развитию» двусторонних отношений в регионе.

Напомним, что власти обороны Тайваня в понедельник решили продлить обязательную военную службу для мужчин на фоне растущей напряженности в отношениях с Пекином.

Обязательная военная служба для мужчин от 18 лет и старше была сокращена до четырех месяцев в 2018 году. Однако усиление давления со стороны Китая в сторону возможного объединения и вторжение россии в Украину вызвали дискуссии на Тайване о продлении военной службы, которые в начале этого года набрали обороты. Численность действующих военнослужащих Тайваня составляет 170 000 человек, что составляет менее 10% по сравнению с Китаем.

Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и пообещал воссоединить две стороны. С другой стороны, Тайвань стремится сохранить свою независимость и утвердить себя как суверенное государство.

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