Не давали подгузники без свидетельств рф: украинские родители рассказали о жизни в оккупации

«Если вы придете без российских свидетельств о рождении, мы вам подгузников не дадим», — говорили оккупанты.

Согласно отчету СМИ, украинские родители в районах, оккупированных российскими войсками, говорят, что их заставляли регистрировать своих новорожденных детей как граждан рф*.

По сообщению Reuters, жители городов на востоке и юге Украины столкнулись с давлением, требующим принятия российского гражданства для своих новорожденных. В случае отказа их лишали бесплатной раздачи подгузников и детского питания.

Наталья Лукина, 42 года, из ранее оккупированного Херсона, вспомнила: «Мы сказали (русским), что ребенок родился в Украине и является украинцем, а не русским. Когда мы попросили подгузники, русские нам сказали: «Если вы придете без российских свидетельств о рождении, мы вам подгузников не дадим»».

По словам ее партнера Алексея Маркелова, большинство родителей маленьких детей, имеющие небольшой доход во время войны, принимали от россиян бесплатные подгузники. «Денег не было ни копейки», — сказал он.

По словам Елены Клименко, главы Херсонского областного ЗАГСа, многие родители откладывали посещение подконтрольных россии ЗАГСов во время оккупации, а многие зарегистрировали своих детей для получения украинского гражданства уже после окончания оккупации.

По словам Клименко, неясно, сколько младенцев получили российское гражданство, потому что их регистрировали российские чиновники, а украинские регистраторы с ними не сотрудничали.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.