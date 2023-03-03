Госсекретарь США пообщался с главой МИД Украины: о чем шла речь

Дипломаты, в частности, обсудили недавний короткий разговор Блинкена с министром иностранных дел рф сергеем лавровым на полях встречи глав МИД G20.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом американский дипломат сообщил в Twitter.

По словам Блинкена, он повторил слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что поддержка Вашингтоном Киева будет «длительной».

«Общался с Дмитрием Кулебой сегодня, когда мы входим во второй год после полномасштабного вторжения россии*. Я повторил обещание президента США Джо Байдена, который заявил, что поддержка Украины США является длительной и будет продолжаться столько, сколько потребуется», — написал госсекретарь.

По сообщению Госдепа, Блинкен и Кулеба обсудили недавний короткий разговор госсекретаря с министром иностранных дел рф сергеем лавровым на полях встречи глав МИД G20 в Нью-Дели в Индии. Кроме этого, госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон неизменно поддерживает Киев в защите от жестоких нападений россии, включая постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру и, как следствие, жертв среди мирного населения.

Как сообщал Курсор, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что война может завершиться победой Украины уже в этом году. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, я вижу развитие поддержки и я действительно вижу, что есть шанс закончить эту войну в этом году нашей победой. Я серьезно думаю об этом, я многое знаю, и это дает мне оптимизм. Оптимист — это информированный реалист», — заявил министр.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!