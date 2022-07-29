Не Leopard 2, но близко: Германия отправит Украине специфическую технику

Министерство обороны Германии приняло решение передать Вооруженным Силам Украине 16 гусеничных машин-мостоукладчиков Biber на шасси танка Leopard 1. Первые 6 машин должны быть поставлены в 2022 году, последующие 10 – в 2023 году, пишет издание National Post.

Военный портал Defense Express предполагает, что 16 машин Biber будут поставлены именно из наличия бундесвера, потому что на мировой рынок Германия предлагает другой гусеничный мостоукладчик – Leguan на шасси Leopard 2.

Как указывает доклад The Military Balance за 2021 год, немецкая армия имеет 22 гусеничных моста также – 30 мостоукладчиков M3 и 5 машин Leguan). Biber имеет экипаж в 2 человека, может раскладывать мост длиной в 22 метра и грузоподъемностью в 56 тонн.

Эксперты портала указывают, чтот, с одной стороны, Biber, возможно, не тот образец немецкой техники, поставки которой ждут в Украине, но, с другой стороны, следует учесть тенденцию расширения поставок техники и вооружения от Германии для Украины. Немцы уже передали Украине в дар порядка 15 самоходных артустановок PzH 2000 и согласовали контракт на производство еще 100 таких САУ общей стоимостью 1,7 млрд евро, рассчитанный на несколько лет. Берлин, кроме того, выполнил свое обещание и начал для ВСУ поставку ракетных систем Mars II и «зенитных танков» Gepard.

Напомним, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам боеприпасов военных рф во временно оккупированных Иловайске Донецкой области и Брилевке Херсонской области.

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