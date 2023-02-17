«Не мой король»: Чарльз III столкнулся с протестующими на публичном мероприятии

В ноябре и декабре в британского монарха дважды бросали яйца.

Король Чарльз III выглядел невозмутимым в четверг во время официального визита в Бакингемшир, когда небольшая группа протестующих подняла плакаты с надписью «Не мой король».

King Charles heckled by ‘Not My King’ protests at royal engagement https://t.co/WArrPEBHa3 pic.twitter.com/HaxRysRrUp — New York Post (@nypost) February 17, 2023

Монарх подъехал на своем Rolls-Royce к толпе в Милтон-Кинс, вышел из авто и начал пожимать руки людям. Также можно было услышать скандирование «Боже, храни короля».

Тем не менее, согласно журналу People, там также собралось почти два десятка протестующих из группы под названием «Республика», которая уже запланировала протесты против его коронации в мае.

Увидев плакаты и услышав крики демонстрантов, Чарльз остался невозмутимым.

Напомним, что ранее в Чарльза дважды бросали яйца: в ноябре в Йорке и в декабре в Лутоне, примерно в 30 милях к северу от Лондона.

Члены королевской семьи сохраняли спокойствие и продолжали действовать и в таких ситуациях.

Читайте также: Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации короля Чарльза III.