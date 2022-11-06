«Не останутся безнаказанными»: Зеленский отреагировал на заявление Ирана о беспилотниках для рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что Иран по-прежнему преуменьшает объем своих поставок беспилотников в рф после того, как Тегеран «признался» в том, что он отправлял их россии.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян в субботу впервые признал, что его страна предоставила рф беспилотники, заявив, что поставки были осуществлены до начала войны. Иранские официальные лица ранее отрицали отправку дронов в россию.
Министр иностранных дел заявил, что Иран не знает о том, что беспилотники используются в Украине. Тегеран утверждает, что официально занимает нейтральную позицию в конфликте между рф и Украиной.