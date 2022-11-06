США попросили Зеленского показать готовность к переговорам с рф

Американские СМИ сообщают о поступившем в приватном порядке от чиновников США обращении к украинскому президенту.

США неофициально обратились к президенту Украины с просьбой показать открытость к переговорам с россией*.

Об этом сообщает The Washington Post.

Таким образом Соединенные Штаты планируют обеспечить сохранение поддержки Украины со стороны государств, которые сталкиваются «с опасениями избирателей относительно растяжения войны в Украине на годы».

Стало известно, что некоторые высокопоставленные чиновники США подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к пересмотру своей позиции против переговоров с президентом путиным.

При этом такое показательное согласие призвано исключительно снизить беспокойство некоторых стран, а не обязательно побудить к реальным переговорам между воюющими странами.

Такое заявление поступило накануне выборов в США, которые состоятся уже 8 ноября. Опросы показывают, что 45% вероятных избирателей поддержали бы кандидата от Демократической партии, а 49% – от Республиканской.

Ранее Курсор писал, что российская оппозиция проводит съезд в Польше с целью свержения путинского режима.

Также мы информировали о том, что в Молдове растет напряжение по поводу возможного вторжения российских войск, особенно на волне фейковых сообщений о минировании в стране и заявлений представителей непризнанного Приднестровья о «желании войти в состав рф».

Напомним, наш сайт сообщал, что Иран признал поставки беспилотников в россию. Глава МИД Ирана признает, что Тегеран передал москве* «ограниченное количество» БПЛА, но настаивает на том, что передача была осуществлена ​​до того, как россия вторглась в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!