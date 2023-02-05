Не стало звезды комедийных фильмов «Полицейская академия»

Культовые фильмы про полицейских, которые проходили подготовку к службе, являются одними из самых смешных кинопроизведений своего времени.

Но как бы тяжело не было это признавать, а первому фильму уже почти 40 лет, и за это время многие актеры и создатели успели состариться и даже умереть. И вот недавно поклонников легендарной истории о правоохранителях настигла новая утрата — не стало канадского актера Джорджа Робертсона, который исполнил роль шефа полиции (а немного позднее — комиссара) Хенри Херста.

Подробнее об этом информирует Deadline.

Сообщается, что актер умер 29 января в возрасте 89 лет. Об этом сообщила его супруга спустя несколько дней, при этом в строгом секрете хранится информация о причинах смерти актера. Но позже семья не захотела скрывать факт кончины Робертсона и настояли на том, чтобы вместо цветов и сочувственных пожертвований в пользу его семьи, средства были направлены в благотворительные организации по защите бездомных подростков и UNICEF.

Стоит отметить, что на счету Джорджа Робертсона больше 80-ти фильмов и сериалов. В целом, актерская карьера длилась около 50 лет. Больше всего ему удавались эпизодические, но харизматичные роли, которые делали его востребованным, как «короля одной сцены».

Кроме роли Шефа Херста в шести фильмах о «Полицейской академии», были и другие известные роли, в том числе политика Дика Чейни в мини-сериале, посвященном трагедии 9 сентября в Нью-Йорке.

Ранее «Курсор» информировал, что в 93-летнем возрасте скончался известный украинский поэт, общественно-политический деятель, бывший народный депутат и дипломат, Герой Украины Дмитрий. Павлычко.

Напоминаем, что умер известный израильский футболист. Он выступал за клубы «Апоэль» (Афула), «Апоэль» (Иерусалим) и «А-Коах» (Мельбурн).