Умер известный израильский футболист

Он выступал за клубы «Апоэль» (Афула), «Апоэль» (Иерусалим) и «А-Коах» (Мельбурн).

В пятницу, 3 февраля на 85-м году жизни скончался известный израильский футболист Цви Сингаль.

Об этом сообщает издание sports.walla.

Цви Сингаль был нападающим и выступал за такие клубы, как: «Апоэль» (Афула), «Апоэль» (Иерусалим) и «А-Коах» (Мельбурн). В составе столичного «Апоэля» спортсмен стал финалистом Кубка Израиля 1972 года и обладателем Кубка Израиля 1973 года.

После окончания карьеры игрока он тренировал команды «Апоэль» (Бейт-Шемеш), «Бней Йегуда», «Апоэль» (Иерусалим), «Апоэль» (Петах-Тиква).

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