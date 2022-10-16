Не только дроны: Иран может отправить в россию новый поток оружия

По словам представителей службы безопасности США и союзников, Иран укрепляет свои обязательства по поставкам оружия для нападения рф на Украину, тайно согласившись отправить не только ударные беспилотники, но и то, что некоторые официальные лица назвали первыми ракетами класса «земля-земля» иранского производства, предназначенными для использовать против украинских городов и войсковых позиций.

Об этом пишет Washington Post.

Увеличение потока оружия из Тегерана может помочь компенсировать, как сказали представители администрации Байдена, огромные потери российской военной техники после вторжения рф в феврале, а также быстро сокращающиеся запасы высокоточных боеприпасов, которые использовались в ходе ударов на прошлой неделе по множеству украинских городов.

В последние дни независимые новостные агентства опубликовали фотографии остатков беспилотников иранского производства, использовавшихся для ударов по украинским объектам, что поставило под сомнение неоднократные отрицания Ираном того, что он поставлял такое оружие своему союзнику россии. Чиновники Пентагона также публично подтвердили использование иранских беспилотников в российских авиаударах, а также то, что Украина успешно сбила некоторые беспилотники.

Как пишет газета WP, очевидным признаком расширения роли Ирана в качестве военного поставщика для москвы стало то, что 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в россию для окончательного согласования условий дополнительных поставок оружия, в том числе двух типов иранских ракет класса «земля-земля».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!