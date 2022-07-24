Не только HIMARS: США передадут Украине еще одно мощное оружие

Больше РСЗО, боеприпасов и БПЛА – все это в новом пакете оборонной помощи от США.

Министерство обороны США объявило об очередном транше оборонной помощи на сумму 270 млн долларов, в том числе 175 млн в рамках программы президентских полномочий, еще 95 млн – из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Средства, выделенные в рамках президентских полномочий, – это уже шестнадцатый транш в рамках этой программы, включающий дополнительное количество систем вооружения и оборудования, которое ВСУ уже эффективно используют на поле боя.

Речь идет о четырех дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплексах HIMARS и дополнительных боеприпасах к ним, четырех командно-штабных машинах, 36 тысячах 105-мм боеприпасов, а также дополнительном противотанковом вооружении, запчастях и другом оборудовании.

Однако если о HIMARS уже было известно заранее, то интересным пунктом является оборонная помощь, выделенная в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI): так, сообщается, что Минобороны США поставит Вооруженным Силам Украины «до 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost».

Самое важное, что с этим пакетом оборонной помощи таких мощных БПЛА в ВСУ станет намного больше.

Одно из главных преимуществ этого дрона-камикадзе – продолжительность полета в 6 часов. Это более чем высокий показатель для большинства баражирующих боеприпасов. Например, для противотанковых Switchblade-600 и польского Warmate время в воздухе составляет около 40 минут.

Наша редакция ранее писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!