Не только из тюрем: пригожин набирает в ряды «вагнеровцев» еще одну опасную категорию населения

Глава ЧВК «вагнер», евгений пригожин*, начал активно вербовать пациентов психоневрологических диспансеров в свои ряды из-за огромных потерь, которые российская кампания понесла во время войны в Украине.

Как сообщает издание The Moscow Times, пригожин прибег к этой практике в связи с конфликтом пригожина с министерством обороны рф.

По информации издания, ЧВК начала активно рекламировать свои услуги в социальных сетях, объявляя, что для вступления в ряды наемников больше не требуются справки от психиатра и нарколога, а также флюорограмма. Рекрутеры ЧВК подтвердили готовность компании принимать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологических диспансерах.

Также сообщается, что ЧВК не берет на работу людей, страдающих от тяжелых заболеваний, наркомании, а также переболевших гепатитом В или С. В то же время, они не проводят никакого серьезного медицинского обследования по прибытии на место.

Стоит отметить, что российские оккупационные войска и наемники компании «вагнер» несут значительные потери на войне в Украине. По оценкам правительства США, около 30 тысяч наемников погибли в ходе конфликта, из которых около 90% были бывшими заключенными из колоний россии. Администрация американского президента Джо Байдена выразила свою обеспокоенность такими практиками и продолжает наблюдать за ситуацией в регионе.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.