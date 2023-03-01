Не только россия: официальные лица США срочно предупреждают еще об одной «глобальной угрозе»

Иран может произвести достаточно обогащенного урана для производства одной ядерной бомбы «примерно за 12 дней», предупредил во вторник высокопоставленный чиновник США. Другие американские законодатели также выразили глубокую озабоченность.

Заместитель министра обороны по политике Колин Каль сделал этот комментарий на слушаниях в Палате представителей, когда на него надавил депутат-республиканец, спросив, почему администрация Байдена стремилась возобновить сделку, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

«Потому что ядерный прогресс Ирана с тех пор, как мы вышли из СВПД, был замечательным. Еще в 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из СВПД, Ирану потребовалось бы около 12 месяцев, чтобы произвести расщепляющийся материал на одну бомбу. Теперь это заняло бы около 12 дней», — заявил Каль, третий по рангу чиновник министерства обороны.

В то же время другой представитель оборонного ведомства предупредил, что Исламская Республика стала «глобальной угрозой».

Иран начал нарушать предел обогащения СВПД, установленный на уровне 3,67 процента, в 2019 году, когда администрация Трампа ввела полные санкции на экспорт нефти. Но пока администрация Байдена не пришла к власти, самый высокий уровень обогащения оставался на уровне около 5 процентов. В начале 2021 года Тегеран ужесточил свою позицию и заявил, что начнет обогащать уран до 20-процентной чистоты, поскольку новая администрация США дала понять о своей готовности начать переговоры о возрождении СВПД. Позже Иран увеличил обогащение до 60 процентов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдающее за ядерной программой ООН, во вторник подтвердило, что его инспекторы обнаружили следы урана, обогащенного до 84 процентов — всего в нескольких шагах от 90-процентного обогащения, необходимого для материала бомбы.

Читайте также: Эли Коэн сделал важное заявление о сотрудничестве с Германией в иранском вопросе.