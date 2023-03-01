Эли Коэн сделал важное заявление о сотрудничестве с Германией в иранском вопросе

Министр иностранных дел Эли Коэн сегодня утром завершает свой дипломатический визит в Германию, в ходе которого он встретился со своей коллегой Анналеной Бербок и министром разведки Германии Вольфгангом Шмидтом.

На встрече министров иностранных дел Коэн и министр Барбок согласились, что Израиль и Германия совместно привержены предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия.

«Германия поддерживает Израиль в иранском вопросе. Здесь мы также понимаем, что только значительные политические и экономические рычаги в сочетании с реальной военной угрозой смогут добиться результатов против террористического режима в Тегеране. Израиль и Германия также сотрудничают в сфере энергетики и региональной безопасности, и мы будем совместно продвигать проекты по расширению соглашений Абрахама», — сказал Коэн.

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