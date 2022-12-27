Подарок со смыслом: путин «окольцевал» участников саммита стран СНГ

Путин попытался сыграть в собственный «Властелин колец», но пока ему удалось «окольцевать» только Лукашенко.

В честь саммита стран СНГ российский президент путин* подарил главам государств кольца с символикой содружества.

Таким образом девять колец должны были надеть восемь глав государств и путин.

Президенты Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизстана не были замечены с этим символическим подарком. Зато самопровозглашенный глава Беларуси Лукашенко — единственный, кто публично надел это украшение на встречу.

Ранее Курсор писал про два несчастных случая в одном отеле: загадочные смерти российских чиновников продолжаются. Российский олигарх был найден мертвым в индийском отеле через несколько дней после загадочной смерти своего друга, также бизнесмена из рф.

Напомним, лавров рассказал, кто и как пытается физически устранить путина.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!