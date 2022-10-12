Нефтяники присоединяются к протестам в Иране: «Мы разрушим все, что построили»

Забастовки нефтяников сыграли ключевую роль в Исламской революции 1979 года, которая привела к падению шаха.

Рабочие-контрактники нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов по всему Ирану объявили забастовку, поскольку протесты после убийства Махсы Амини продолжаются по всей стране уже четвертую неделю.

Рабочие газового месторождения «Южный Парс» заявили, что они дали иранским силам, атакующим протестующих, три дня на то, чтобы сложить оружие, предупредив, что в противном случае «мы уничтожим все, что построили». Еще один рабочий с платформы «Южный Парс»заявил о своем сотрудничестве с бастующими нефтяниками и повторяет предупреждение о том, что рабочие «уничтожат все», что они построили, если подавление протестующих не прекратится.

Организационный совет протестов рабочих-нефтяников предупредил в конце прошлого месяца, что нефтехимики устроят забастовку, если подавление протестов продолжится.

Начиная с понедельника, рабочие нефтехимических предприятий Хенгам и Бушер начали забастовки в поддержку протестов, проходящих по всей стране. Позднее в тот же день к забастовке присоединились рабочие нефтехимической компании Kangan и Абаданского нефтеперерабатывающего завода.

В понедельник организационный совет обратился к нефтяникам и нефтехимикам по всей стране, подчеркнув, что «пришло время широко протестовать и готовиться к общенациональным и изнурительным забастовкам». Совет потребовал, чтобы правительство освободило всех арестованных протестующих и прекратило нападения на протестующих. По данным совета, с понедельника бастуют не менее 11 нефтяников.

Забастовки нефтяников сыграли ключевую роль в Исламской революции 1979 года, которая привела к падению шаха. Если забастовка нефтяников продолжится в течение длительного периода, то это может нанести значительный ущерб стабильности нынешнего режима, хотя это будет зависеть от ряда различных вопросов, в том числе от того, кто присоединяется к забастовке, как рабочие организуются и других вопросов.

По сообщениям иранских СМИ, губернатор Бушера Ахмад Мохаммадизаде призвал во вторник уделить первоочередное внимание требованиям бастующих рабочих.

«Все трудовые коллективы, включая государственный сектор и работодателей, должны защищать достоинство работников. Профсоюзные требования рабочих Южного Парса должны выполняться серьезно и особым образом», — заявил губернатор.

Сообщалось о забастовках и в других секторах на фоне протестов, в том числе на рынках в Тегеране и в университетах по всей стране.

Профсоюз Haft Tappeh Sugarcane Agro-industrial Complex Labor Syndicate призвал дополнительные отрасли и предприятия присоединиться к общенациональной забастовке: «Свобода от угнетения и эксплуатации, от дискриминации и неравенства возможна при условии единства и солидарности».

Во вторник массовые протесты по всему Ирану продолжились, и иранские силы усилили репрессии против демонстрантов в курдском городе Санандадж и других городах.

Ранее Курсор писал о протестах в Иране: фонтаны кроваво-красного цвета появились на улицах Тегерана. Участники акций протестов в Иране, вызванных смертью Махсы Амини, продолжают проведение митингов.

Наша редакция сообщала, что в Иране к протестам присоединились школьницы и студентки.