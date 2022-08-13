«Неизбежный процесс в бункере»: Пионтковский назвал событие, которое развалит режим путина

Он уверен, что реакция кремля на освобождение Херсона будет по-настоящему шоковой.

Еще до окончания зимы Херсон, оккупированный россиянами, вернется под контроль Украины, и это станет причиной завершения горячей фазы войны и развала режима путина в россии*.

Такой прогноз высказал известный российский политолог Андрей Пионтковский.

Политолог утверждает, что реакция кремля на потерю Херсона будет шоковой и что глава рф может не пережить этого. Кремлю придется назвать виновного, и им, скорее всего, станет сам путин.

Пионтковский уверен, что в рф «будет переворот». Однако, к власти придут не либералы и демократы, а подобные путину мерзавцы, сказал политолог.

«Им нужно будет выбрать между двумя возможными историческими фразами после освобождения Херсона. Первая: «Товарищ путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе». Это мягкий вариант. А жесткий вариант, цитируя классика: «Оказался наш отец не отцом, а су*ой». Эти процессы неизбежны в бункере и в российском обществе», – сказал эксперт.

Политолог утверждает, что режим путина развалит освобождение Херсона.

По его словам те «мерзавцы», которые заменят путина, согласятся с формулой Запада по Украине. Дальше будут мирные переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины, заключил политолог.

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