«Неизбежный процесс в бункере»: Пионтковский назвал событие, которое развалит режим путина

Еще до окончания зимы Херсон, оккупированный россиянами, вернется под контроль Украины, и это станет причиной завершения горячей фазы войны и развала режима путина в россии*.
Такой прогноз высказал известный российский политолог Андрей Пионтковский.
Политолог утверждает, что реакция кремля на потерю Херсона будет шоковой и что глава рф может не пережить этого. Кремлю придется назвать виновного, и им, скорее всего, станет сам путин.
Пионтковский уверен, что в рф «будет переворот». Однако, к власти придут не либералы и демократы, а подобные путину мерзавцы, сказал политолог.
«Им нужно будет выбрать между двумя возможными историческими фразами после освобождения Херсона. Первая: «Товарищ путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе». Это мягкий вариант. А жесткий вариант, цитируя классика: «Оказался наш отец не отцом, а су*ой». Эти процессы неизбежны в бункере и в российском обществе», – сказал эксперт.
Политолог утверждает, что режим путина развалит освобождение Херсона.
По его словам те «мерзавцы», которые заменят путина, согласятся с формулой Запада по Украине. Дальше будут мирные переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины, заключил политолог.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!