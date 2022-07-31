Нельзя больше ждать: Зеленский выступил со срочным призывом

Зеленский объявил об обязательной эвакуации жителей Донецкой области. «Чем больше людей сейчас покинет Донецкую область, тем меньше людей успеет убить российская армия», — заявил президент Украины.

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации людей с востока Донецкой области, места ожесточенных боев с россией*, заявил в субботу президент Владимир Зеленский.

В ночном телеобращении Зеленский также призвал, чтобы сотни тысяч людей, все еще находящихся в зонах боевых действий в более крупном регионе Донбасса, покинули свои дома.

«Чем больше людей сейчас покинет [] Донецкую область, тем меньше людей успеет убить российская армия», — сказал он, добавив, что жителям будет выплачена компенсация.

Отдельно украинские СМИ процитировали вице-премьер-министра Ирину Верещук, которая заявила, что эвакуация должна быть проведена до начала зимы, поскольку запасы природного газа в регионе были уничтожены.

Зеленский заявил, что сотни тысяч человек все еще живут в районах Донбасса, где идут ожесточенные бои.

«Многие отказываются уезжать, но это все равно нужно сделать, — сказал он. — Если у вас есть возможность, поговорите с теми, кто еще остается в зоне боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убедите их, что нужно уходить».

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