Возможный подозреваемый в стрельбе в Нью-Йорке публиковал антисемитские посты

Хотя 62-летний Фрэнк Р. Джеймс официально не фигурирует в качестве подозреваемого в расследовании, полиция Нью-Йорка обратилась к общественности с просьбой помочь найти его, опубликовав его фотографию.
Об этом сообщает World Israel News.
Многие посты и видео в его профиле в социальных сетях носят расистский характер. Он выступает против белых людей, которые, по его словам, угнетают большинство чернокожих в Америке, добавляя, что без колебаний убьет их. В некоторых он говорит, что чернокожих рано или поздно постигнет та же участь, что и евреев во время Холокоста.
«Белые и черные люди не должны иметь никаких контактов друг с другом», — сказал он в одном видео. «Их гнев нарастает».
В других бессвязных клипах он пустился в антисемитские тирады, например, описывая систему психического здоровья Нью-Йорка, которая, по его словам, с треском провалила его. Среди целей этой тирады был Медицинский колледж Альберта Эйнштейна.
Он также осуждает еврейское «презрение» к афроамериканцам.
«Эти евреи явно ничему не научились на своем опыте, — говорит он.
В некоторых видеороликах Джеймс рассказывает о своем гневном психическом состоянии и идеях об убийстве людей именно в метро, которое, по его словам, будет хорошим местом для побега из-за большого количества выходов с каждой платформы.
Стрелок все еще на свободе. По последним подсчетам, 29 человек получили ранения.
На месте происшествия были найдены кредитная карта Джеймса и ключ от его фургона U-Haul, в котором он, по-видимому, жил.
Департамент полиции Нью-Йорка предлагает вознаграждение в размере до 50 000 долларов за информацию о нападении.
Курсор писал ранее, что полиция Нью-Йорка разыскивает водителя фургона в связи с терактом в метро.