Немецкая таможня уничтожила посылки для рф с устройствами для хакеров

Груз на сумму около 200 тысяч долларов был уничтожен без возврата и компенсаций.

Разработчики мобильного мультитула для хакеров Flipper Zero сообщили, что отправленный через «Почту россии*» груз устройств на сумму около 200 тысяч долларов был ранее задержан немецкой таможней, которая теперь предоставила официальный ответ по ситуации – партия уничтожена.

Об этом пишет Zhovner Hub.

Flipper Zero представляет собой компактный мультитул, оснащенный радиомодулем на основе чипа TI CC1101 с частотным диапазоном 300-928 мегагерц, в котором работает много устройств и систем с дистанционным управлением. Идея состоит в том, чтобы в одном гаджете собрать все инструменты для взлома беспроводных устройств.

В большинстве стран, включая россию, устройство считается абсолютно законным и не попадает под какие-либо запреты и ограничения. Однако немецкие власти приняли решение, что Flipper Zero подпадает под экспортные санкции ЕС, ограничивающих доступ рф к передовым технологиям – дронам, ПО для шифрования, полупроводников и прочего, поэтому отправка этой партии устройств (предварительные заказы и заказы из Kickstarter) была заблокирована.

Грузна сумму 200 000 долларов отправила через Германию сама «Почта россии» – там она до сих пор имеет логистический хаб. Производитель Flipper Zero сообщил, что попытается прислать оставшиеся в россии заказы по другой схеме, но у него нет уверенности, что это сработает.

Стоимость одного Flipper Zero составляет 169 долларов. Разработчики утверждают, что в заводской прошивке нет функций взлома, в частности, брутфорса и других потенциально вредных возможностей. Однако код проекта открытый, поэтому пользователи могут легко смогут добавлять в свой девайс любые алгоритмы.

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