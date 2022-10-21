Немецкий IRIS-T прошел боевое крещение в Украине: что говорят в ВСУ

Немецкий комплекс противовоздушной обороны IRIS-T уже прошел боевое крещение в Украине.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что первый комплекс, который получила Украина от Германии, хорошо показал себя во время последних российских обстрелов.
«Последние обстрелы, которые у нас были: IRIS-T показала себя чрезвычайно с хорошей стороны. Эта информация будет передана немецкой стороне”, – сказал Игнат.
Спикер Воздушных сил также добавил, что Украина ожидает поступления еще нескольких таких систем ПВО от Германии.
«Мы получим в ближайшие месяцы еще несколько пусковых установок. Комплекс имеет 8 пусковых контейнеров. Даже одна установка, оснащенная 8 ракетами, – это уже достаточно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели: ракеты и БпЛА, которые летят на нас в последнее время”, – объяснил Юрий Игнат.
Милитарный напомнил, что Германия передала Украине первый комплекс противовоздушной обороны IRIS-T 11 октября. 14 октября в Воздушных силах заявили, что комплекс противовоздушной обороны уже на боевом дежурстве.
Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.
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