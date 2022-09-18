Нэнси Пелоси осудила агрессию Азербайджана против Армении

Во время визита в Ереван спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что «резко осуждает незаконные и смертоносные атаки» приграничных территорий Армении, совершенные Азербайджаном.

В ходе посещения Армении Пелоси встретилась с главой национального собрания Армении Аленом Симоняном, а также уточнила, что столкновения на границе, в ходе которых погибло 200 человек, спровоцировал Азербайджан.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Пелоси, США хотят узнать, «что от них ожидается по экономическим вопросам и вопросам безопасности». Помимо этого, во время визита обсуждался вопрос присоединения Армении к программе оказания помощи иностранным государствам «Вызовы тысячелетия».

Ранее мы рассказывали, что начальник Генштаба ВС Армении Эдуард Асрян заявил, что во время конфликта с Азербайджаном армянскую военнослужащую жестоко убили и расчленили.

«Там такие зверства, на которые невозможно смотреть: ей отрезали ноги, пальцы, раздели догола, это просто последняя степень зверства. Это нарушение международных гуманитарных норм», – заявил он, а больше об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал о том, как Ненси Пелоси прокомментировала войну в Украине. По ее словам, украинский народ защищает от *россии не только собственный демократический строй, но также всю Европу и иные мировые страны.

Также она добавила, что «война должна быть выиграна Украиной». Спикер считает, что даже на фоне энергетического кризиса, жизни украинцев должны быть в приоритете.

«Конечно, такие высокие цены на энергоносители настораживают, но для этих людей это борьба за жизнь», – добавила она.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!