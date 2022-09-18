Расчленение армянской военнослужащей: детали вооруженного конфликта Армении и Азербайджана

Армения обратилась в международные организации с заявлением, что военные Азербайджана жестоко убили и расчленили женщину-военнослужащую.

Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдуард Асрян заявил на встрече с представителями международных организаций и послами 30 стран о жестоком убийстве армянской военнослужащей.

Об этом сообщило армянское издание News.am.

Командующий Генштабом Армении заявил: «Обращаю ваше внимание на зверства, совершенные подразделениями ВС Азербайджана, их военнослужащими на наших боевых позициях, в отношении наших военнослужащих, даже женщин. Там такие зверства, на которые невозможно смотреть: ей отрезали ноги, пальцы, раздели догола, это просто последняя степень зверства. Это нарушение международных гуманитарных норм».

Бывший омбудсмен по правам человека Армении Арман Татоян написал в Facebook, что правозащитники собирают «доказательства азербайджанских военных преступлений, пыток и убийств военнослужащих».

Натали Луазо, член Европейского парламента от Франции и председатель подкомитета по безопасности и обороне Комитета по международным отношениям, написала в Twitter, что подобные действия являются преступлениями, и они «неприемлемы».

Конфликт Армении и Азербайджана продолжается десятилетиями из-за Нагорного Карабаха – территории, признанной на международном уровне частью Азербайджана, но населенной этническими армянами. Два года назад был вооруженный конфликт за спорную землю, что привело к тысячам погибших и усилению региональной власти Баку.

На прошедшей неделе вновь произошла эскалация, официальные представители обеих стран обвинили друг друга в нападении. Армения заявила, что Азербайджан применил минометы, беспилотники и артиллерию для обстрела приграничных территорий не на спорной, а на международно признанной территории Армении. Однако Азербайджан сообщил, что это армянские войска усиливают позиции для долгосрочной эскалации боевых действий.

Ранее Курсор сообщал, что в Армении заявили о 105 погибших на границе с Азербайджаном.

Напомним, в Евросоюзе призвали обе стороны прекратить боевые действия. Там утверждают, что государства-члены Совета Европы должны решать разногласия мирным переговорным путем.